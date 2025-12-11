Technologiewerte standen an der Wall Street heute unter Druck. Denn die gestern veröffentlichten Zahlen von Oracle schürten erneut Sorgen vor zu großer Euphorie beim Megatrend Künstliche Intelligenz. Nun hat nachbörslich der Nvidia-Konkurrent Broadcom ebenfalls seine Bücher geöffnet.Am heutigen Donnerstag standen Technologiewerte, besonders solche mit Bezug zum Thema Künstliche Intelligenz, unter Druck. Denn die gestern nachbörslich von Oracle gezeigten Quartalszahlen ließen Zweifel an der Nachhaltigkeit ...

