Der Chip mit hoher Bandbreite und extrem geringem Stromverbrauch wird für Starlink V3-Satelliten und zukünftige Kommunikationssysteme der nächsten Generation eingesetzt.

News-Highlights:

Der X2-Switch von Xsight ermöglicht den Einsatz mit Starlink V3-Satelliten

Er liefert die erforderliche Leistung für eine schnelle Datenverarbeitung, stabile Telemetrie und Echtzeit-Reaktionsfähigkeit für Starlink

Die flexible, programmierbare Architektur von X2 lässt sich nahtlos an unterschiedliche Arbeitslasten in orbitalen und bodengestützten Netzwerken anpassen

Xsight Labs, ein Innovator im Bereich Hochleistungs-Konnektivitäts-Silizium, gab heute bekannt, dass Starlink, die weltweit fortschrittlichste Satellitenkonstellation in der erdnahen Umlaufbahn, die Breitbanddienste bereitstellt, den programmierbaren Xsight X2 Ethernet-Switch als Hochgeschwindigkeits-Netzwerkkern für seine Starlink V3-Satelliten der nächsten Generation einsetzen wird.

Jeder V3 Starlink-Satellit wurde für einen Fronthaul-Durchsatz von mehr als 1 Terabit pro Sekunde (Tbps) entwickelt, was mehr als 10-mal so viel ist wie die Kapazität der Starlink V2 Mini-Satelliten, und für eine Uplink-Kapazität von etwa 160 Gigabit pro Sekunde (Gbps). Der globale Breitbanddienst von Starlink stützt sich auf die Verarbeitung und Weiterleitung großer Mengen von Echtzeitdaten, einschließlich des optischen Verbindungsverkehrs zwischen Satelliten, Entscheidungen zum Orbital-Mesh-Routing, adaptiver Strahlsteuerung und der für die Bedienung seiner Kunden erforderlichen Downlink-Kapazität mit hohem Durchsatz.

Der X2 bietet eine Switching-Kapazität von 12,8 Tbps unter Verwendung modernster 100G SerDes und des N5-Prozesses von TSMC. Damit bietet er einen energieeffizienten Datenpfad mit extrem geringer Latenz, der für schwierige Umgebungen entwickelt wurde. Dank seiner vollständig programmierbaren Architektur lässt er sich dynamisch an die sich wandelnden Netzwerkanforderungen im Orbit anpassen und gewährleistet so eine optimale Leistung für ein breites Spektrum an Satelliten-Workloads. Diese unübertroffene Leistung ermöglicht es Starlink, Menschen auf der ganzen Welt, auch in ländlichen und unterversorgten Gebieten, Satelliten-Internetgeschwindigkeiten zu bieten, die denen von Glasfaseranschlüssen entsprechen.

Der X2 überzeugt jedoch nicht nur durch seine Flexibilität und Netzwerkleistung, sondern er erfüllt auch sämtliche Umweltqualifizierungstests unter extremen Bedingungen, einschließlich Vibration, Strahlung, Temperatur und thermischer Belastung, wodurch seine Eignung für den Einsatz in Orbitalmissionen unter Beweis gestellt wird.

Verfügbarkeit

Der X2-Switch von Xsight ist ab sofort erhältlich und wird in den Starlink V3-Satelliten eingesetzt, die mit dem SpaceX Starship in den Orbit gebracht werden.

Das umfangreiche Portfolio von Xsight Lab, inklusive der ergänzenden E1-Lösung, verstärkt die Fähigkeit von Xsight, eine Vielzahl von Netzwerkarchitekturen der nächsten Generation zu unterstützen.

Perspektiven

"Starlink erfordert Netzwerkkapazitäten der nächsten Generation, um den Zugang zu Hochgeschwindigkeitsinternet auf der ganzen Welt schnell auszubauen", so Michael Nicolls, VP Starlink Engineering, SpaceX. "Der X2-Chip von Xsight wird integraler Bestandteil der Terabit-Routing-Anforderungen der nächsten Generation von Starlink-Satelliten sein."

"Wir sind außerordentlich stolz auf unsere Zusammenarbeit mit Starlink, durch die wir weltweit Konnektivität bereitstellen werden. Satellitenverbindungen in der erdnahen Umlaufbahn bringen einige der größten Herausforderungen im Bereich der Netzwerktechnik mit sich", so Yossi Meyouhas, CEO von Xsight Labs. "Mit dem X2-Switch stellen wir eine integrierte, leistungsstarke Lösung bereit, die massive Datenströme mit extrem geringem Stromverbrauch verarbeitet und dabei auch unter extremen Bedingungen ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis stellt. Unsere kontinuierlichen Optimierungen auf Steuerungs- und Datenebene stellen sicher, dass Starlink sich voll und ganz auf X2 als Netzwerk der nächsten Generation verlassen kann."

Über Xsight Labs

Xsight Labs ist ein marktführendes Unternehmen im Bereich Fabless-Halbleiter, das intelligente Konnektivitätslösungen für Hyperscale-, Edge- und KI-Rechenzentrumsnetzwerke der nächsten Generation anbietet. Die Technologie von Xsight Labs sorgt für ein exponentielles Bandbreitenwachstum, bietet eine unübertroffene Vielseitigkeit und senkt gleichzeitig den Stromverbrauch und die Gesamtbetriebskosten. Xsight Labs wurde 2017 gegründet, hat seinen Hauptsitz in Tel Aviv, Israel und unterhält weitere Niederlassungen in Kiryat Gat und Haifa sowie internationale Niederlassungen in Boston, Raleigh und San Jose in den Vereinigten Staaten sowie in Eriwan, Armenien. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.xsightlabs.com oder kontaktieren Sie uns unter sales@xsightlabs.com.

Über Starlink

Starlink ist die weltweit fortschrittlichste Satellitenkonstellation in der erdnahen Umlaufbahn und bietet zuverlässiges Breitband-Internet, das Streaming, Online-Gaming, Videoanrufe und vieles mehr unterstützt. Starlink wird von SpaceX entwickelt und betrieben. Als weltweit führender Anbieter von Startdienstleistungen und einziger Anbieter mit einer wiederverwendbaren Rakete der Orbitalklasse verfügt SpaceX über umfassende Erfahrung sowohl mit Raumfahrzeugen als auch mit Operationen im Orbit. Weitere Informationen finden Sie unter www.starlink.com und folgen Sie @Starlink auf X.

Contacts:

Xsight Labs Kontakt:

sales@xsightlabs.com