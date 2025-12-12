Berlin - Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) hat sich nach dem Streit über das Rentenpaket gegen Kritik aus den eigenen Reihen verteidigt. "Es ist einfach, auf mich zu zeigen", sagte der CDU-Politiker dem "Focus". "Manche haben aber eben auch kaum eine Vorstellung, wie wir im Kanzleramt arbeiten."



In der CDU wird Frei laut "Focus" hinter vorgehaltener Hand vorgeworfen, zu häufig öffentlich aufzutreten und dabei die Koordination der Regierungsgeschäfte zu vernachlässigen. "Die Hauptarbeit findet am Schreibtisch statt, nicht vor den Kameras", sagte der Bundesminister. "Ich nehme nur einen Bruchteil an Interviewangeboten an. Das meiste sage ich ab. Aber wenn ich das Gefühl habe, ich kann Dinge in andere Bahnen lenken und erklären, dann mache ich das."



Sein Amt verstehe er als "ein sehr politisches". Er sei Politiker und "eben nicht wie mein Vorgänger politischer Beamter gewesen". Es gehöre für ihn dazu, "unsere Politik auch zu erklären", und er habe "kein Problem damit", Entscheidungen zu verteidigen, die er so im Detail "vielleicht nicht getroffen" hätte. "Loyalität ist auch ein Wert."



Auf die Frage, ob er lieber Fraktionschef geworden wäre, antwortete Frei, er berichte nicht aus Gesprächen mit Bundeskanzler und CDU-Chef Friedrich Merz. "Und es war auch nie ein Thema. Fakt ist: Ich bin sehr gerne Kanzleramtschef und betrachte meine Aufgabe als ein Privileg."





