Die Aktie des Spezialchemieherstellers rauschen Zur Wochenmitte kräftig ab. Müssen Anleger sich Sorgen machen - oder ist der Rücksetzer nach der starken Rally genau die Gelegenheit, auf die viele gewartet haben? Der Blick auf den Kurs dürfte für Alzchem-Aktionäre zunächst ein Schock gewesen sein: Die SDAX-Papiere knickten um mehr als 10 Prozent ein. Ein Grund für den deutlichen Kursrücksetzer lässt sich nicht ausmachen. Sehen wir nur Gewinnmitnahmen oder steckt mehr dahinter? Die Aktie hat sich seit Anfang Dezember vom Monatstief um rund dreißig Prozent nach oben geschraubt. Gewinnmitnahmen waren somit nur eine Frage der Zeit - und genau das passiert heute. Sollten interessierte Anleger …