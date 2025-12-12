© Foto: SOPA Images - Sipa USA

Dank des KI-Booms hat Broadcom im vierten Quartal die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen. Für das laufende Quartal wird sogar eine Verdopplung der Verkäufe von KI-Chips prognostiziert. Das US-Hablbleiter und Softwareunternehmen erzielte einen Gewinn je Aktie von 1,95 US-Dollar und übertraf damit die Prognose von 1,86 US-Dollar deutlich. Auch der Umsatz konnte mit 18,02 Milliarden US-Dollar die Schätzung von 17,49 Milliarden US-Dollar übertreffen. Für das erste Geschäftsquartal 2026 erwartet Broadcom einen Umsatz von rund 19,1 Milliarden US-Dollar. Dies entspricht einem Anstieg von 28 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und liegt ebenfalls über den Erwartungen der Analysten. CEO Hock …