College Station - Forscher der Texas A&M University bescheinigen ihrem neuen Roboterhund das Gedächtnis eines Elefanten und den Instinkt eines erfahrenen Ersthelfers. Die KI-gestützte Maschine folgt nicht nur Befehlen, sie erinnert sich auch und scheint sogar zu denken. Erfahrung in RoutenplanungDer Roboterhund ist entwickelt worden, um sich präzise in chaotischen Umgebungen zurechtzufinden und könnte Such- und Rettungsmissionen, Katastropheneinsätze ...

