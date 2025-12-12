Zürich - Der US-Dollar hat sich nach seiner Schwäche am Vortag in der Nacht auf Freitag nicht weiter abgeschwächt. Vielmehr konnte er sein Niveau vom Vorabend behaupten. Zuvor war er nach der Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed und schwacher Daten vom Arbeitsmarkt gesunken. Aktuell notiert das Dollar/Franken-Paar mit 0,7949 gegenüber dem Donnerstagabend (0,7952) praktisch unverändert. Am Morgen - noch vor der Entscheidung der Schweizerischen Nationalbank ...Den vollständigen Artikel lesen ...
