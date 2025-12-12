Zürich/Genf - Die NZZ-Mediengruppe will ihre Anteile an der Aussenwerbegruppe APG SGA aufstocken. Die NZZ habe sich mit den weiteren Grossaktionären JCDecaux und Pargesa auf einen Erwerb von gesamthaft weiteren 20 Prozent der Aktien geeinigt. Damit will die NZZ eine zusätzliche Einnahmequelle erhalten. Mit der Erhöhung würde sich die Beteiligung der NZZ an der APG von 25 Prozent auf 45 Prozent erhöhen, wie die beiden Unternehmen am Freitag mitteilten. ...

