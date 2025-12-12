NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Givaudan mit einem Kursziel von 4000 Franken auf "Neutral" belassen. Im Vorfeld der Zahlen zum vierten Quartal habe sie ihre Prognose für das organische Wachstum des Aromenherstellers reduziert, schrieb Celine Pannuti am Donnerstag in ihrem Ausblick. Bei der Ebitda-Marge rechnet sie unverändert mit 24,5 Prozent./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 11:20 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 11:20 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: CH0010645932
