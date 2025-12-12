EQS-News: H2APEX Group SCA / Schlagwort(e): Nachhaltigkeit

RFNBO-Zertifizierung und Gesetzesentwurf für THG-Quoten: H2APEX begrüßt wichtige Schritte für den Markthochlauf der Wasserstoffwirtschaft



RFNBO-Zertifizierung und Gesetzesentwurf für THG-Quoten: H2APEX begrüßt wichtige Schritte für den Markthochlauf der Wasserstoffwirtschaft

Von H2APEX in Rostock-Laage produzierter Wasserstoff nun offiziell zertifizierter erneuerbarer Wasserstoff

Dank Gesetzesentwurf voraussichtlich weiter steigende Nachfrage nach grünem Wasserstoff im Mobilitätsbereich

H2APEX bereits wichtiger Lieferant für Wasserstoffflotte des Nahverkehrsunternehmens rebus im Landkreis Rostock Rostock-Laage, Grevenmacher (Großherzogtum Luxemburg), 12.12.2025 - Die H2APEX Group SCA (Prime Standard, ISIN: LU0472835155, WKN: A0YF5P), ein börsennotierter führender Betreiber und Entwickler von grünen Wasserstoffanlagen für die Dekarbonisierung von Industrie, Infrastruktur und Mobilitätsbereich, gibt bekannt, dass das Unternehmen gestern erfolgreich die RFNBO-Zertifizierung für seinen in Rostock-Laage produzierten grünen Wasserstoff erhalten hat. Mit dieser Zertifizierung wird der produzierte Wasserstoff offiziell als erneuerbarer Wasserstoff ausgewiesen. Damit erfüllt H2APEX die höchsten europäischen Standards für erneuerbare Kraftstoffe nicht-biologischen Ursprungs und setzt ein starkes Zeichen für nachhaltige Mobilität. Die Zertifizierung ermöglicht es den Kunden von H2APEX, die zugehörige Treibhausgasminderungs-Quote (THG-Quote) zu nutzen und damit ihre Dekarbonisierungsziele effizient zu erreichen. In diesem Kontext begrüßt H2APEX den vorgestern von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf zur Weiterentwicklung der THG-Quote. Durch die Fortschreibung der verpflichtenden prozentualen Minderung der Treibhausgasemissionen bei Kraftstoffen bis zum Jahr 2040 und das schrittweise Ansteigen auf 59 % soll der direkte Einsatz von grünem Wasserstoff in allen Mobilitätsanwendungen deutlich steigen. "Wir sehen, dass der Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft Fahrt aufnimmt. Der vorgelegte Gesetzentwurf ist ein starkes Signal für den Markt und wird weitere Anreize für den Absatz im Mobilitätssektor schaffen. Wir hoffen, als führender Akteur in der Produktion von grünem Wasserstoff, dass die Bundesregierung weiterhin ambitioniert bleibt und die Rahmenbedingungen für Investitionen in klimafreundliche Wasserstoff-Technologien konsequent weiterentwickelt", erklärt CEO von H2APEX Peter Rößner. Bereits heute produziert H2APEX in Rostock-Laage durch eine eigene Elektrolyseanlage signifikante Mengen grünen Wasserstoffs für den Mobilitätssektor. Allein im Jahr 2025 konnten bisher über 70.000 kg grüner Wasserstoff produziert und an Mobilitätskunden geliefert werden. Beispielsweise konnten dadurch bereits 1.500.000 emissionsfrei gefahrene Kilometer durch die Wasserstoffbusflotte im Regionalbusverkehr des Landkreises Rostock geleistet werden. Damit deckt H2APEX rund 25% des Marktes für wasserstoffbetriebene Mobilität in Deutschland ab und leistet einen entscheidenden Beitrag zur Dekarbonisierung des Verkehrs. Über H2APEX Der operative Kern von H2APEX wurde im Jahr 2000 in Mecklenburg-Vorpommern gegründet und hat sich seit dem Jahr 2012 vollständig auf saubere Wasserstoffproduktion, -speicherung und -distribution fokussiert. Damit ist das Unternehmen einer der Pioniere in diesem Bereich. Das Ziel von H2APEX ist es, ein international etablierter Entwickler und Betreiber von Wasserstoffanlagen zu werden. In ihrem Kerngeschäft entwickelt, errichtet und veräußert oder betreibt H2APEX grüne Wasserstoffanlagen mit einer Elektrolysekapazität bis zu 2 GW. Diese dienen zur Dekarbonisierung industrieller Wertschöpfungsketten und der Erzeugung von grünem Wasserstoff. Zum Einsatz kommen sie zum Beispiel in der Stahl-, Chemie- und Zementindustrie sowie anderen energieintensiven Industrien. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anlagen für Infrastruktur und Logistik, insbesondere für den industriellen Einsatz in Lagern, Häfen und Produktionsstätten. www.h2apex.com

Kontakt: H2APEX Investor Relations Henriette Siegel Telefon: +49 381 799902-320 E-Mail: investor.relations@h2apex.com Timmermannsstrat 2a 18055 Rostock www.h2apex.com IR.on AG Investor Relations Frederic Hilke, Johannes Kaiser Telefon: +49 221 9140 973 Mittelstr. 12-14 50672 Köln E-Mail: h2apex@ir-on.com www.ir-on.com



