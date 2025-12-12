Wir sehen den Vorschlag von Fed-Chef Powell, dass die Fed nach Dezember eine Pause bei den Zinssenkungen einlegen könnte, als umsichtiges, datengestütztes Signal, das ein stabileres makroökonomisches Umfeld unterstützt. Von Gracey Chen, CEO Bitget Diese Veränderung verringert die politische Unsicherheit und schafft damit die Grundlage für eine stärkere langfristige Akzeptanz von Kryptowährungen, da die Märkte eher Vertrauen entwickeln, wenn die geldpolitische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
