Von dem Kurssturz im November auf rund 18 € konnte sich die D-Wave-Aktie wieder teilweise erholen. Am Freitag gewinnt sie aktuell leicht und steht bei 24 €. Zuletzt wurden viele Insiderverkäufe gemeldet - wiederholt sich hier das Drama von DroneShield? Vertrauen angekratzt Neben den wirtschaftlichen Daten und dem allgemeinen Börsenumfeld ist das Vertrauen der Anleger in das Unternehmen für den Kursverlauf das zentrale Element. Wenn erkennbar ist, ...

