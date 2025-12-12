© Foto: Dall-E

JPMorgan verlagert erstmals Unternehmensschulden auf eine öffentliche Blockchain und setzt dabei auf Solana - SOL-Kurs steigt 6 Prozent. Die größte US-Bank JPMorgan hat für Galaxy Digital erstmals eine tokenisierte Unternehmensanleihe auf der öffentlichen Solana-Blockchain strukturiert und abgewickelt. Der Deal gilt als eine der ersten Schuldtitel-Emissionen überhaupt, die vollständig auf einer öffentlichen Blockchain ausgeführt wurden. Solana legt am Freitagmorgen um sechs Prozent auf 193 US-Dollar zu. Damit ist Solana der stärkste Performer unter den größten Kryptowährungen. JPMorgan startet USCP: Schuldtitel direkt auf der Blockchain Kern der Transaktion ist der neue USCP-Token (U.S. …