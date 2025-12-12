Der Tesla -Rivale und VW -Partner Rivian hat am Donnerstag seinen "Autonomy and AI Day" veranstaltet. Analysten und Investoren scheinen sich jedoch mehr erhofft zu haben. Zwar wurde der erste hauseigene Autonomie-Prozessors von Rivian präsentiert, die Aktie ging aber mit einem Verlust von mehr als sechs Prozent aus dem US-Handel.Rivian treibt die Entwicklung autonomer Fahrzeuge voran. Der US-Elektroautobauer und Partner von Volkswagen rüstet seine nächste Fahrzeuggeneration für selbstfahrende Funktionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär