Kommentar: "Aus vom Aus" ist vor allem eines: Ein unnötiges Hin und Her in der Politik, welche Effizienz und Arbeitsplätze kostet. Klar ist: Deutsche E-Autos sind ohnehin die Zukunft - besser ohne als mit Einmischung.Ich liebe die Freiheit zu entscheiden, welches Auto für mich das Beste ist und fahre ein heimisches E-Auto und lade im Sommer mit Sonne - freiwillig. In zehn Jahren haben sich die Zellkosten gedrittelt und sinken immer weiter, weswegen der Batterieantrieb immer attraktiver wird.Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...