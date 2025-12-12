Nun also doch. Nachdem es zunächst so aussah, dass der Dax nicht sonderlich positiv auf die Fed-Entscheidung vom Mittwoch reagieren würde, legte der Index im späten Donnerstagshandel doch noch deutlich zu. Einmal mehr erwiesen sich die US-Indizes als zugkräftige Lokomotiven für den deutschen Leitindex.Der Dax löste sich wieder von den 24.000 Punkten, die noch im frühen Donnerstagshandel zur Disposition standen. Die Aufgabenstellung ist klar ...Den vollständigen Artikel lesen ...
