Nun also doch. Nachdem es zunächst so aussah, dass der Dax nicht sonderlich positiv auf die Fed-Entscheidung vom Mittwoch reagieren würde, legte der Index im späten Donnerstagshandel doch noch deutlich zu. Einmal mehr erwiesen sich die US-Indizes als zugkräftige Lokomotiven für den deutschen Leitindex.Der Dax löste sich wieder von den 24.000 Punkten, die noch im frühen Donnerstagshandel zur Disposition standen. Die Aufgabenstellung ist klar ...

