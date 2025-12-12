Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt präsentiert sich am Freitag im frühen Geschäft fester. Dabei hat der Markt nach einem verhaltenen Start im frühen Handel den Aufwärtstrend eingeschlagen. Die Stimmung am Markt sei dank der Zinssenkung der US-Notenbank Fed insgesamt gut. Händler verweisen denn auch in die USA, wo am Vortag zyklische Titel und Finanzwerte nach der Zinssenkung besonders gefragt waren. Dies spreche auch für den hiesigen Markt, heisst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab