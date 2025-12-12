Eine neue Allianz bringt die Industrierobotik weiter Richtung Zukunft. Künftig werden Nvidia und Japans Robotik-Spezialist Fanuc gemeinsam KI-gesteuerte Industrieroboter entwickeln. Diese sollen Sprachbefehle verstehen, in Echtzeit reagieren und noch besser mit den Menschen zusammenarbeiten. Für Fanuc bedeutet die Nvidia-Kooperation den vielleicht größten Technologiesprung seit 1974, als die ersten Fanuc-Roboter in japanischen Fabriken installiert wurden.Kern des Projekts ist die Integration von ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.