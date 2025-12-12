Eine neue Allianz bringt die Industrierobotik weiter Richtung Zukunft. Künftig werden Nvidia und Japans Robotik-Spezialist Fanuc gemeinsam KI-gesteuerte Industrieroboter entwickeln. Diese sollen Sprachbefehle verstehen, in Echtzeit reagieren und noch besser mit den Menschen zusammenarbeiten. Für Fanuc bedeutet die Nvidia-Kooperation den vielleicht größten Technologiesprung seit 1974, als die ersten Fanuc-Roboter in japanischen Fabriken installiert wurden.Kern des Projekts ist die Integration von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
