Das Pilotprogramm der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), das Bitcoin, Ether, USDC, tokenisierte Staatsanleihen und Geldmarktfonds als Sicherheiten für Derivatehandel zulässt, ist eines der deutlichsten Anzeichen dafür, dass Kryptowährungen zunehmend in die traditionelle Finanzwelt integriert werden. Von Gracy Chen, CEO bei Bitget Das Programm bietet Institutionen einen transparenten, regulierten Weg, um Kryptowährungen und tokenisierte ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.