München - Das Radsport-Team Lidl-Trek geht eine Partnerschaft mit ServiceNow ein. Die Partnerschaft vereint zwei Teams, die sich durch ihr Engagement für Leistung, Widerstandsfähigkeit und den Willen zum Sieg auszeichnen. Gemeinsam wollen Lidl-Trek und ServiceNow zeigen, wie menschliches Talent und intelligente Technologie die Zusammenarbeit stärken, den Fokus schärfen und den Erfolg sowohl auf als auch abseits des Fahrrads unterstützen können. Nach ...

