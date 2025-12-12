Summary: Windpark Beiersdorf-Freudenberg erreicht wichtigen Meilenstein Schritt passt zur Strategie: mehr eigene Parks, mehr planbare Erlöse Finanzierung bleibt in der Branche ein zentraler Faktor Fokus liegt klar auf langfristiger Umsetzung Mit etwas zeitlichem Abstand wirkt der Financial Close für den Windpark Beiersdorf-Freudenberg weniger wie eine isolierte Projektmeldung, sondern vielmehr wie ein weiterer Baustein in der langfristigen Logik von Energiekontor. Das Unternehmen setzt seit Jahren darauf, Projekte nicht nur zu entwickeln, sondern einen wachsenden Teil selbst im Bestand zu halten. ...

