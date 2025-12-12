Es wird spannend bei BASF. So biegen die laufenden Verhandlungen des DAX-Konzerns mit dem Betriebsrat über eine neue Standortvereinbarung für das Heimatwerk in Ludwigshafen kurz vor Jahresende auf die Zielgerade ein. Vermutlich wird es in der kommenden Woche zu einer Einigung der beiden Seiten kommen. Ein Unternehmenssprecher erklärte am Donnerstag: "Wir sind in den Verhandlungen weit fortgeschritten und gehen davon aus, dass wir gemeinsam auch unter diesen schwierigen Bedingungen bei der Standortvereinbarung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...