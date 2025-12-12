Bern - Unternehmen mit Sitz in der Schweiz haben 2024 wieder mehr Kapital aus ihren ausländischen Tochterfirmen abgezogen. Aber auch ausländische Unternehmen holten ihr Kapital aus der Schweiz zurück. Insgesamt zogen Unternehmen mit Sitz in der Schweiz im Berichtsjahr 11 Milliarden Franken aus ihren Tochtergesellschaften im Ausland ab, wie die Schweizerische Nationalbank (SNB) am Freitag mitteilte. 2023 hatten sie dagegen per Saldo 42,1 Milliarden ...

