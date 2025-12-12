© Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Rivian startet eine massive KI-Offensive und erweitert sein Autonomie-System drastisch. Doch an der Börse kommt der Schritt schlecht an.Rivian stemmt sich mit einer KI-getriebenen Strategie gegen die Flaute im Geschäft mit Elektrotrucks und SUVs. Das Unternehmen hat seine frühere Technologie für autonomes Fahren 2022 verworfen und komplett neu begonnen. Firmenchef RJ Scaringe beschreibt den Wandel als logische Konsequenz eines Moments, in dem künstliche Intelligenz die herkömmlichen Systeme klar überholt habe. "Sobald man die Verbesserungsraten und die dahinterstehenden Daten sieht, ist der Unterschied mehr als nur Tag und Nacht. Es ist, als wäre es nicht einmal mehr dieselbe Liga", sagt …