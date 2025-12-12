Hamburg (ots) -Zwei Wochen nach Black Friday zeigt Philips in Berlin eine Realität, die kaum jemand kennt: Weltweit wird jede fünfte Black-Friday-Bestellung zurückgeschickt* - Millionen funktionstüchtiger Produkte, die oft im Müll landen. Mit der Kampagne "Back Friday - Besser als Neu" macht Philips diese Dimension am 12. Dezember 2025 am Alexanderplatz erstmals sichtbar.Per Augmented Reality erleben Besucher:innen, wie sich zurückgesendete Pakete Tag für Tag auftürmen - basierend auf realen Rückgabedaten. Das Ziel: Bewusstsein schaffen und zeigen, dass hochwertige Produkte nicht im Abfall enden müssen.Hier geht es zur Sneak-Peak: Philips - Back Friday AR Experience (https://youtu.be/FF7DQAUOOrE?si=o7XyFiwvAU11rISx)Philips präsentiert eine konkrete Lösung: das Programm Philips Refurbished. Zurückgesendete und gebrauchte Geräte werden professionell geprüft, aufbereitet und erhalten eine vollständige Auffrischung - inklusive mindestens zwei Jahren Garantie. Das Ergebnis: gleiche Qualität wie neu, besserer Preis, besser für die Umwelt.Am Aktionsstand vor Ort gibt es kostenlose Getränke, Infos zu den Refurbished-Geräten und persönliche Einladungen an der AR-Experience teilzunehmen. Online wird die Kampagne durch Social-Media-Content, Influencer-Aktivierungen und eine digitale "Back Friday"-Botschaft verlängert."Back Friday" stellt nicht den Shopping-Spaß von Black Friday infrage - sondern: Muss es wirklich immer neu sein?Mehr unter: www.philips.de/refurbished_____________________________________________________* NRF & Happy Returns, 2024Pressekontakt:Philips PressebüroE-Mail: philips.press@fleishman.comMobil: +49 172 400 4177Original-Content von: Philips Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6711/6177921