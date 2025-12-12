Ein neuer Vergleich von fünf Wallboxen zeigt deutliche Abweichungen bei Reaktionszeit, Phasenumschaltung und Stand-by-Verbrauch. Die besten Modelle erreichen über 94 Prozent der maximal möglichen Einsparungen, die schwächsten bleiben deutlich zurück. Die Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Berlin hat in dieser Woche die Ergebnisse der ersten "Wallbox-Inspektion 2025" veröffentlicht. Die Wallbox "connect. solar" von Amperfied erzielt demnach mit 94,8 Prozent den höchsten sogenannten "Wallbox-Performance-Index" und erreicht damit Einsparungen von jährlich 443 Euro durch solares Überschussladen. ...

