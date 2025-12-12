Ein Photovoltaik-Forschungsteam der LMU hat eine neue SAM-Passivierungsschicht für Perowskit-Silizium-Tandemsolarzellen entwickelt. Diese verbessert die Stabilität und ermöglicht einen hohen Wirkungsgrad der Perowskit-Silizium-Tandemsolarzelle. Ein internationales Team um Erkan Aydin, Forschungsgruppenleiter an der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) hat eine neue Perowskit-Silizium-Tandemsolarzelle entwickelt. Zentrales Element eine optimierte selbstorganisierte Monoschicht (Self-Assembled ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver