- JPMORGAN PLACES EON, ENEL, ENDESA, NATIONAL GRID ON 'POSITIVE CATALYST WATCH'
- BARCLAYS CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2550 (2650) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BP PRICE TARGET TO 590 (525) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERNSTEIN RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 1140 (1060) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP CUTS DIAGEO PRICE TARGET TO 2425 (2480) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 5175 PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 165 (160) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES BERKELEY GROUP PRICE TARGET TO 3873 (3714) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES CUTS WHITBREAD TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 2100 (3100) PENCE - JEFFERIES RAISES INTERCONTINENTAL HOTELS TO 'BUY' - PRICE TARGET 11400 (8700) PENCE - JPMORGAN CUTS DRAX GROUP PRICE TARGET TO 960 (1000) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS PENNON TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 565 (600) PENCE - JPMORGAN CUTS SEVERN TRENT TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 2975 (3050) PENCE - JPMORGAN CUTS UNITED UTILITIES TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 1300 PENCE - JPMORGAN RAISES CENTRICA TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 203 (179) PENCE - KEPLER CHEUVREUX CUTS EASYJET TO 'HOLD' - MORGAN STANLEY CUTS PLAYTECH TO 'UNDERWEIGHT' - PRICE TARGET 215 PENCE - RBC RAISES CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 480 (400) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS GLENCORE TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 425 (410) PENCE - UBS RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 3500 (3000) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5800 (5700) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 170 (165) PENCE - 'NEUTRAL'
