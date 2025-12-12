ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Ferrari bei einem Kursziel von 563 Dollar auf "Buy" belassen. Nach einem Treffen mit einem der größten Ferrari-Händler in den USA sei sie der Meinung, dass der Sportwagenhändler zum Schutz seines langfristigen Wachstums und der Marke die richtigen Schritte unternehmen, schrieb Zuzanna Pusz am Freitag. Am Auftragsverhalten der US-Kunden habe sich nicht Wesentliches verändert, und der Sportwagenbauer ziehe auch weiterhin neue Käufer an. Aktuell erschienen lediglich mit dem SF90 und dem 296 zwei Modelle unter Druck. Damit reagiert Pusz auf Befürchtungen von Investoren, die sich nach dem Kapitalmarkttag Sorgen um den Restwert der Fahrzeuge und die Nachfrage machten./tav/ag





Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



ISIN: NL0011585146





