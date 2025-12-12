© Foto: Christian Schultz/dpa

Novo Nordisk bringt Ozempic in Indien auf den Markt, um die wachsende Nachfrage nach Diabetes- und Adipositasbehandlungen zu bedienen. Analystenhäuser raten die Aktie im Dezember auf "Buy".Novo Nordisk hat am Freitag Ozempic in Indien auf den Markt gebracht und die 0,25-mg-Dosis mit 24,35 US-Dollar pro Woche bepreist. Das Unternehmen zielt damit auf einen schnell wachsenden Markt für Diabetes und Fettleibigkeit ab, auf dem die Nachfrage nach Behandlungen zur Gewichtsreduktion stark steigt. Der Arzneimittelhersteller teilte mit, dass Ozempic in Stiftform in Dosierungen von 0,25 mg, 0,5 mg und 1 mg erhältlich sein wird. Novo Nordisk legt die monatlichen Preise auf 8.800 Rupien für die …