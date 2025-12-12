Das dynamische Quanten-Start-up lädt nach Florida. Nach einem Kursplus von rund 3.000 Prozent seit der HSR-Empfehlung 2024 gibt es nun neue Möglichkeiten, vom Quanten-Boom zu profitieren.Die Spannung steigt: Wird D-Wave das Fachpublikum von den Vorteilen seiner Quanten-Technologie überzeugen können? Bisher ist hoch umstritten, welcher Ansatz die besten Chancen hat, die großen Hoffnungen zu erfüllen.Der erste kommerzielle Anbieter von Quantencomputern gab nun bekannt, die Anwenderkonferenz "Qubits" ...

