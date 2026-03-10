Quanten-Megatrend! Was kommt als Nächstes für IonQ, D-Wave und SuperQ Quantum?

Anzeige / Werbung

Während sich die Erzählung rund um Quantencomputing von Labor-Durchbrüchen hin zu Umsatzwachstum und dringenden Cybersecurity-Fragen verschiebt, wird die nächste Phase des Sektors durch unterschiedliche Strategien seiner sichtbarsten Akteure geprägt.

Quantencomputing: Von der Theorie zu den Bilanzen

Über Jahrzehnte hinweg wurde Quantencomputing als unvermeidliche technologische Revolution dargestellt, deren Zeitpunkt jedoch ungewiss blieb. Diese Erzählung verändert sich nun.

Im Jahr 2026 hat sich die Diskussion stärker auf Umsatzmeilensteine, Beschaffungszyklen und die kommerzielle Architektur verlagert, die erforderlich ist, um Quantensysteme für Unternehmen nutzbar zu machen.

Jüngste Entwicklungen im gesamten Sektor deuten darauf hin, dass die Branche eine symbolische Schwelle überschreitet. Der auf gefangenen Ionen basierende Spezialist IonQ (ISIN: US46222L1089) ist zum ersten börsennotierten Quantenunternehmen geworden, das einen Jahresumsatz von über 100 Millionen US-Dollar erreicht hat. Gleichzeitig baut der Annealing-Pionier D-Wave Quantum Inc. seine Unternehmenseinsätze für Optimierungs-Workloads weiter aus.

Parallel verfolgen kleinere Unternehmen wie SuperQ Quantum Computing Inc. eine andere Ebene des Ökosystems: Sicherheitsinfrastruktur und hybride Orchestrierung zwischen klassischen und quantenbasierten Systemen.

Zusammen zeigen diese Ansätze, wie sich die Quantenökonomie über mehrere Ebenen entwickeln könnte - Hardware, Middleware und Anwendungssicherheit - statt durch einen einzelnen technologischen Durchbruch.

IonQ beweist Umsatzdynamik - allerdings zu einem Preis

IonQ gilt derzeit als sichtbarste Kommerzialisierungsgeschichte im Sektor.

Das in Maryland ansässige Unternehmen meldete für 2025 einen Umsatz von 130 Millionen US-Dollar, ein Anstieg von mehr als 200% gegenüber dem Vorjahr. Allein im vierten Quartal erreichten die Umsätze 61,9 Millionen US-Dollar, was die zunehmende Nutzung früher Quantendienste durch Unternehmen widerspiegelt.

Mehr als 60% der Einnahmen stammen inzwischen von kommerziellen Kunden, während internationale Kunden über 30% des Umsatzes ausmachen - ein bemerkenswerter Wandel von staatlich finanzierten Forschungsprojekten hin zu Unternehmensbudgets für Technologie.

Das Management erwartet für 2026 Umsätze zwischen 225 und 245 Millionen US-Dollar und setzt damit den starken Wachstumskurs fort. Gleichzeitig zeigt die Expansion die Kapitalintensität der Entwicklung von Quantenhardware. Die Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind stark gestiegen und haben die jährlichen Verluste auf über 500 Millionen US-Dollar erhöht.

IonQs Bilanz hilft jedoch, diese Kosten zu tragen. Das Unternehmen verfügt über rund 3,3 Milliarden US-Dollar an liquiden Mitteln und Investitionen und hat keine Schulden, was ihm Flexibilität für langfristige Skalierung der Hardware verschafft.

Die Roadmap umfasst ein geplantes 256-Qubit-System, das Ende 2026 veröffentlicht werden soll, sowie Fortschritte bei der Gate-Fidelity - einer entscheidenden Kennzahl zur Reduzierung von Rechenfehlern.

Strategisch bewegt sich IonQ zudem in Richtung vertikaler Integration. Die geplante Übernahme der Chip-Foundry SkyWater Technology soll den Zugang zu spezialisierter Quanten-Halbleiterfertigung sichern und gleichzeitig mit der breiteren US-Industriepolitik übereinstimmen, die auf heimische Lieferketten abzielt.

D-Wave setzt auf Optimierung und hybrides Computing

Während IonQ auf Gate-basierte Systeme mit gefangenen Ionen fokussiert, verfolgt D-Wave (ISIN: US26740W1099) weiterhin ein hybrides Modell auf Basis von Quantum Annealing.

Der Advantage2-Prozessor des Unternehmens sowie cloudbasierte hybride Solver zielen auf Optimierungsprobleme in Logistik, Energiesystemen, Fertigung und Verteidigungsplanung - Anwendungen, bei denen klassische Supercomputer mit komplexen kombinatorischen Berechnungen Schwierigkeiten haben.

Die kommerzielle Entwicklung von D-Wave verlief zwar uneinheitlich, ist jedoch bemerkenswert. Die Auftragseingänge im vierten Quartal 2025 erreichten 13,4 Millionen US-Dollar und spiegeln ein erneutes Interesse von Unternehmen nach mehreren größeren Systeminstallationen wider.

Die Strategie des Unternehmens entwickelte sich zudem durch die Übernahme von Quantum Circuits weiter, wodurch die Fähigkeiten über Annealing hinaus in Richtung Gate-Modell-Systeme erweitert wurden.

Dieser Dual-Plattform-Ansatz spiegelt eine breitere Branchendebatte wider: ob kurzfristiger kommerzieller Nutzen eher aus spezialisierten Quantenbeschleunigern entsteht oder aus universellen Quantencomputern, die langfristig klassische Maschinen in vielen Aufgaben übertreffen könnten.

Derzeit experimentieren die meisten Unternehmen mit hybriden Architekturen, bei denen Quantenprozessoren mit klassischen Hochleistungsrechnern kombiniert werden.

Sicherheit wird zum unmittelbaren Katalysator

Paradoxerweise könnte der früheste wirtschaftliche Einfluss des Quantencomputings nicht aus der Berechnung selbst entstehen, sondern aus der Cybersicherheit.

Regierungen und Unternehmen sorgen sich zunehmend um sogenannte "Harvest-Now, Decrypt-Later"-Szenarien, bei denen verschlüsselte Daten heute abgefangen und erst Jahre später entschlüsselt werden, sobald ausreichend leistungsfähige Quantencomputer existieren.

Diese Sorge hat die Nachfrage nach Post-Quantum-Kryptografie beschleunigt - Verschlüsselungssysteme, die auch Quantenangriffen standhalten sollen. Diese Dynamik prägt die Strategie von Unternehmen wie SuperQ Quantum.

Anstatt direkt mit Hardwareentwicklern zu konkurrieren, konzentriert sich das kanadische Unternehmen auf Orchestrierungssoftware, quantensichere Sicherheitslayer und hybride Computing-Plattformen, die klassische Supercomputer mit Quantenressourcen integrieren.

SuperQ positioniert sich bei Infrastruktur und Souveränität

Die jüngste Initiative von SuperQ Quantum (ISIN: CA86848C1086) spiegelt diese Positionierung wider.

Das Unternehmen stellte kürzlich eine Architektur für eine "souveräne Hybrid-Cloud" vor, die es Organisationen ermöglichen soll, Quanten- und KI-Workloads auszuführen, während sensible Daten innerhalb nationaler oder regionaler Infrastruktur verbleiben.

Dieses Modell adressiert den wachsenden regulatorischen Druck rund um Datensouveränität, insbesondere in Europa und in verteidigungsnahen Branchen.

Partnerschaften mit angewandten Forschungsinstitutionen wie dem Fraunhofer-Institut für Techno- und Wirtschaftsmathematik ITWM helfen dabei, das Unternehmen in europäischen Industrienetzwerken zu verankern, die sich mit Logistikoptimierung, Produktionsmodellierung und Cybersicherheit befassen.

Auf Plattformebene integriert SuperQ Post-Quantum-Kryptografie über sein Modul SuperPQC, das NIST-konforme Verschlüsselungstechnologien nutzt, um Unternehmenssysteme gegen zukünftige Quantenangriffe zu schützen.

Die Strategie des Unternehmens spiegelt eine andere Interpretation der Kommerzialisierung von Quantentechnologie wider: dass der Wert zunächst über Middleware und Sicherheitsinfrastruktur entstehen könnte - und nicht durch den direkten Verkauf von Quantenprozessoren.

Unterschiedliche Strategien in einem volatilen Sektor

Der Vergleich zwischen IonQ, D-Wave und SuperQ zeigt, wie fragmentiert die Quantenindustrie weiterhin ist.

IonQ steht für das Narrativ der Hardware-Skalierung - kapitalintensiv, technologisch ambitioniert und abhängig von langfristigen Durchbrüchen bei Fehlerkorrektur und Qubit-Skalierung.

D-Wave konzentriert sich auf spezialisierte Optimierungssysteme, die bereits heute bestimmte Problemklassen lösen können.

SuperQ hingegen positioniert sich auf der Integrationsschicht und entwickelt Plattformen, die klassisches Computing, Quantenressourcen und Cybersicherheits-Frameworks miteinander verbinden.

Jeder dieser Ansätze impliziert unterschiedliche Zeitachsen, Kapitalanforderungen und Risikoprofile.

Die nächste Phase des Quanten-Megatrends

Was diese Unternehmen verbindet, ist ein breiterer Wandel in der Markterzählung. Quantencomputing wird nicht mehr ausschließlich im Kontext theoretischer Überlegenheit gegenüber klassischen Maschinen diskutiert.

Zunehmend steht die Technologie im Zusammenhang mit Unternehmensadoption, Cybersicherheits-Vorsorge und der wirtschaftlichen Architektur, die notwendig ist, um Quantensysteme in großem Maßstab einzusetzen.

