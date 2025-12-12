Der Data-Center-Profiteur hat mit seinen neuen Zielen für 2026-2030 Skeptiker überrascht mit einem erwarteten organischen Wachstum von 7 bis 10 % pro Jahr. Zudem hat man ein Aktienrückkaufprogramm über 2,5 bis 3,5 Mrd. € angekündigt. Entscheidend ist vor allem, dass das Unternehmen eine kumulative Margenausweitung um mehr als 250 Basispunkten bis 2030 sowie eine Anhebung Renditeambitionen auf das eingesetzte Kapital auf 15-20 %. Ein neues Desinvestitionsprogramm (1-1,5 Mrd. € Umsatz bis 2030) unterstreicht die aktive Portfolioausrichtung. Strategisch setzt das Management auf eine deutliche Ausweitung des Software- und Serviceanteils auf 25 % und damit eine Verdopplung der wiederkehrenden Erlöse. Die Cash Conversion soll von 2026 bis 2030 bei rund 100 % liegen. Unsere Kaufempfehlung hat Bestand!





