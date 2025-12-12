EQS Vorabbekanntmachung Finanzberichte: Aurubis AG
/ Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Rechnungslegungsberichten
Hiermit gibt die Aurubis AG bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 05.02.2026
Ort: https://www.aurubis.com/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 05.02.2026
Ort: https://www.aurubis.com/financialpublications
Berichtsart: Quartals-/ Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres
Sprache: Deutsch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.aurubis.com/finanzpublikationen
Sprache: Englisch
Veröffentlichungsdatum: 06.08.2026
Ort: https://www.aurubis.com/financialpublications
