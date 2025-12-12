Zürich - Der Devisenhandel verläuft am Freitagvormittag in relativ ruhigen Bahnen. Der Dollar, der am Vortag im Zuge der Zinssenkung der US-Notenbank Fed und schwacher Daten vom US-Arbeitsmarkt nachgegeben hatte, hat sich wieder stabilisiert. Aktuell wird das Währungspaar Dollar/Franken zu 0,7953 gehandelt und damit etwa auf dem Niveau vom Morgen bzw. vom Vorabend. Der Euro wird derzeit zu 1,1726 Dollar gehandelt. Das ist minimal weniger als am Morgen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
