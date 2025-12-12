Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt zieht zum Wochenschluss an. Dabei startete der Leitindex zunächst noch verhalten. Danach gewann er an Breite und es setzte sich eine festere Tendenz durch. Grund dafür sind positive Vorgaben aus den USA, wo dank der Zinssenkung der US-Notenbank Fed vor allem zyklische Titel und Finanzwerte gefragt waren. Aber auch Technologiewerte, die zunächst wegen des Kurseinbruchs von Oracle nachgegeben hatten, konnten die Verluste ...

