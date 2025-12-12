LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BP von 525 auf 590 Pence angehoben, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Befürchtungen des Marktes hinsichtlich einer Ölschwemme im Jahr 2026 halte sie für unbegründet, schrieb Lydia Rainforth am Donnerstagabend in ihrem Branchenkommentar. Die weltweite Ölnachfrage werde weiterhin unterschätzt, während sich das Wachstum des Nicht-OPEC-Angebots ab dem kommenden Jahr deutlich verlangsamen sollte. Da der Fokus nun wieder auf dem traditionellen Geschäft liege, seien die Ölkonzerne gut positioniert, um von einer Erholung der Ölpreise zu profitieren./edh/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 18:48 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 04:00 / GMT



