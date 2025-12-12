Kurz vor Weihnachten verteilen die Analysten bei ASML noch Geschenke und erhöhen reihenweise ihre Kursziele für die Aktie des niederländischen Chipausrüsters. Die nächsten offiziellen Wasserstandsmeldungen zur operativen Entwicklung gibt es Ende Januar, wenn der Konzern mit der Vorlage des Jahresabschlusses einen Ausblick auf die kommenden Quartale geben will.Keine Frage: Die ASML-Aktie steht bei Analysten hoch in der Gunst. Derzeit empfehlen 30 von 42 Experten, die sich näher mit dem niederländischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär