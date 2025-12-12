Datum der Anmeldung:
08.12.2025
Aktenzeichen:
B11-88/25
Unternehmen:
Robert Bosch GmbH, Gerlingen; Kontrollerwerb an der MAGURA Bosch Parts & Services GmbH & Co. KG und an der MAGURA Bosch Parts & Services Verwaltungs-GmbH, beide Nürtingen
Produktmärkte:
E-Bike-Systeme, Ersatzteile für E-Bikes Motorräder und leicht Fahrzeuge
