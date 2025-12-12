Datum der Anmeldung:
05.12.2025
Aktenzeichen:
B1-176/25
Unternehmen:
Siemens Project Ventures GmbH, München; Erwerb von 50 % der Anteile an der noch zu gründenden Sequana Investment GmbH
Produktmärkte:
Erzeugung von erneuerbarem Strom und Wärme, Produktion von Lithium
