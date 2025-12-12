Die Aktie von Europas größter Fluggesellschaft markiert am Freitag ein Zwei-Jahres-Hoch. Das positive Votum eines Analysten mit gleichzeitigem Upgrade sorgt an der Börse bei Lufthansa-Papieren für Kauflaune. Der Turnaround der Aktie setzt sich fort - ebenso wie die Umstrukturierung der Lufthansa Group. Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für die Aktien der Lufthansa deutlich von 7,50 auf 11,00 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. Das Verhältnis zwischen ...

