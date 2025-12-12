Carl Zeiss Meditec (CZM) hat im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2025 eine solide Ergebnisbilanz vorgelegt. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 8,3 % auf 628 Millionen Euro (+10,4 % organisch), gestützt durch die Segmente Ophthalmologie und Mikrochirurgie, und übertraf die Konsensschätzungen um 5 %. Das EBITA betrug 82 Millionen Euro (+4,7 % im Jahresvergleich; Marge: -50 Basispunkte) und lag damit 1 % über den Erwartungen. Dadurch belief sich der Umsatz für das gesamte Jahr auf 2,2 Milliarden Euro (+7,8 % im Jahresvergleich) und das EBITA auf 258 Millionen Euro, was deutlich unter unseren Schätzungen von 291 Millionen Euro liegt. Angesichts der aktuellen makroökonomischen und zollbedingten Herausforderungen gab das Management eine vorsichtige Prognose für das Geschäftsjahr 2026 aus und rechnet mit einem organischen Umsatzwachstum von nur im mittleren einstelligen Prozentbereich, was einem reported Umsatz von 2,3 Milliarden Euro (ca. +3 % im Jahresvergleich) entspricht. Dennoch strebt das Unternehmen eine EBITA-Marge von ca. 12,5 % an (ohne die negativen Auswirkungen von Tarifen und organisatorischen Anpassungen zu berücksichtigen). Wir sind der Meinung, dass mehrere Herausforderungen in naher Zukunft das Wachstum verlangsamen könnten. Darüber hinaus bringt die Suche nach einem neuen CEO zusätzliche Unsicherheiten für die langfristige Strategie des Unternehmens mit sich. Wir haben unsere Schätzungen deutlich gesenkt, um der schwachen Aussichten Rechnung zu tragen, und bestätigen unsere Kaufempfehlung (BUY) für CZM mit einem reduzierten Kursziel von 48,00 Euro (zuvor: 57,00 Euro). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/carl-zeiss-meditec-ag





© 2025 mwb research