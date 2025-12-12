Das neue Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) in Österreich führt ab 2027 ein Netzentgelt von 0,05 Cent pro eingespeister Kilowattstunde Photovoltaik-Strom ein, wenn die netzwirksame Leistung größer als 20 kW ist. Bei neuen Photovoltaik-Anlagen greift zudem eine Begrenzung der maximal möglichen Einspeiseleistung auf 70 Prozent. Nach mehr als vier Jahren Wartezeit und bereits laufenden EU-Vertragsverletzungsverfahren gibt es nun eine Einigung beim Elektrizitätswirtschaftsgesetz (ElWG) in Österreich. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver