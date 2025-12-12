Teslas Verkäufe in den USA sollen im November auf ein fast vierjähriges Tief gefallen sein, obwohl der Autohersteller neue, günstigere Versionen seiner Volumenmodelle herausgebracht hat. Skurril: Da der E-Auto-Markt in den USA über alle Marken hinweg abrutschte, erhöhte sich trotzdem Teslas Marktanteil. Noch sind die Verkaufzahlen nicht offiziell, aber Reuters berichtet unter Berufung auf Cox Automotive, dass Tesla in den USA im November 23 Prozent ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.