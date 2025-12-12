5 Aktien mit Kaufsignal, KI killt Aktien, Bavarian Nordic - Neuer AKTIONÄR jetzt im Handel
© 2025 Der Aktionär TV
|Realtime
|Geld
|Brief
|Zeit
|25,280
|25,330
|13:53
|25,270
|25,330
|13:53
|Zeit
|Aktuelle Nachrichten
|12:51
|5 Aktien mit Kaufsignal, KI killt Aktien, Bavarian Nordic - Neuer AKTIONÄR jetzt im Handel
|5 Aktien mit Kaufsignal, KI killt Aktien, Bavarian Nordic - Neuer AKTIONÄR jetzt im Hande
► Artikel lesen
|02.12.
|Bavarian Nordic A/S: Bavarian Nordic to Launch Share Buy-back Program of up to DKK 500 Million
|COPENHAGEN, Denmark, December 2, 2025 - Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) today announced its intent to launch a one-time share buy-back program of up to DKK 500 million to be executed over the next 12...
► Artikel lesen
|26.11.
|Bavarian Nordic A/S: Bavarian Nordic to Host a Shareholder Information Meeting on December 11, 2025 in Copenhagen
|COPENHAGEN, Denmark, November 26, 2025 - Bavarian Nordic A/S invites its shareholders for a meeting and dialogue with the company's board and management, who will provide the state of business and give...
► Artikel lesen
|15.11.
|Bavarian Nordic-Aktie: Der Wurm ist drin
|Die Bavaria Nordic-Aktie durchlebt aktuell schwere Zeiten. Nachdem der Kurs des dänisch-deutschen Pharmaunternehmens bereits Ende letzter Woche um über -20% eingebrochen war, ging es auch am gestrigen...
► Artikel lesen
|14.11.
|BAVARIAN NORDIC - Übernahmeflop, maue Zahlen, Aktiencrash
|Unternehmen / Aktien
|Kurs
|%
|BAVARIAN NORDIC A/S
|25,270
|-0,35 %