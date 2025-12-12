© Foto: Jakub Porzycki - picture alliance / NurPhoto

Intel hat Chip-Werkzeuge eines Herstellers mit sanktionierten China-Einheiten getestet. Das weckt massive Sicherheitsbedenken - und verschärft den politischen Druck.Intel hat in diesem Jahr Werkzeuge des in Kalifornien ansässigen Herstellers ACM Research geprüft. Dessen Einheiten in Shanghai und Südkorea stehen auf US-Sanktionslisten. Zwei Personen mit direkter Kenntnis sagen, Intel habe die sogenannten Nassätzwerkzeuge für seinen künftigen Chipfertigungsprozess getestet, der als 14A bekannt ist. Dieser soll 2027 starten. Ob Intel die Technik übernimmt, ist offen. Reuters fand keine Anhaltspunkte dafür, dass Intel bereits über den Einsatz der Werkzeuge im hochmodernen Produktionsverfahren …