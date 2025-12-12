EQS-News: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Stellungnahme

Advanced Blockchain AG nimmt Stellung zum Vorbehaltsurteil des Landgerichts Frankfurt am Main



12.12.2025 / 13:10 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Advanced Blockchain AG nimmt Stellung zum Vorbehaltsurteil des Landgerichts Frankfurt am Main Berlin, 12. Dezember 2025 - Die Advanced Blockchain AG nimmt das vom Landgericht Frankfurt am Main am 5. Dezember 2025 verkündete Vorbehaltsurteil im Rahmen der Gehaltsklage eines vorherigen Vorstands zur Kenntnis. Im Rahmen der Sicherung der Aktionärsinteressen ist es die Aufgabe der Gesellschaft und ihrer Organe, Ansprüche Dritter gegebenenfalls zu prüfen und juristisch einwerten zu lassen. Das Urteil ist vorläufig ohne Beweisaufnahme im reinen Urkundenprozess ergangen und es handelt sich ausdrücklich nicht um eine abschließende Entscheidung. Zudem betreffen die gerichtlichen Feststellungen ausschließlich Vergütungsfragen und keine inhaltliche Bewertung früherer Geschäftsvorfälle.



Nicht Gegenstand des Verfahrens waren die komplexen Vorgänge im Zusammenhang mit der früheren Geschäftsführung der Tochtergesellschaft Incredulous Labs Ltd., Zypern, insbesondere nicht die Frage der Verantwortlichkeit einzelner Personen für in der Vergangenheit aufgetretene Unregelmäßigkeiten.



Auf Grundlage der Prüfungen eines unabhängigen Wirtschaftsprüfers besteht der begründete Verdacht, dass die Incredulous Labs Ltd. in den vergangenen Jahren Opfer missbräuchlicher Verwendung von Vermögenswerten geworden sein könnte. Zu den festgestellten Auffälligkeiten gehören unter anderem: nicht autorisierte Kontrolle unternehmenseigener Krypto-Wallets durch frühere Führungskräfte und externe Berater,

Weiterleitung von Vermögenswerten ohne ausreichende Legitimation,

fehlende oder zurückgehaltene Dokumentationen zu relevanten Transaktionen. Als Ergebnis der abgeschlossenen forensischen und bilanziellen Aufarbeitung hat die Advanced Blockchain AG Schadenersatzforderungen gegen frühere Führungskräfte sowie externe Geschäftspartner in mehreren Jurisdiktionen vorbereitet bzw. eingereicht.



Ziel ist die konsequente Durchsetzung bestehender Ansprüche sowie die Sicherung von Vermögenswerten zugunsten der Aktionäre.



Die Advanced Blockchain AG prüft derzeit die nächsten rechtlichen Schritte im Zusammenhang mit dem Urteil. Unabhängig davon wird das Unternehmen seine Aufklärungsarbeit fortsetzen und sämtliche erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um Transparenz sicherzustellen und die Interessen der Aktionäre zu schützen.





Über die Advanced Blockchain AG

Die Advanced Blockchain AG (Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) ist ein Investor und Innovationspartner in der Blockchain-Industrie mit einem umfangreichen Netzwerk aus Analysten, Entwicklern, Programmierern, Wirtschaftswissenschaftlern und Mathematikern. Die Advanced Blockchain AG widmet sich der Entwicklung der Zukunft des Web 3.0 und der Innovation in verschiedenen Ökosystemen und Märkten der Branche.



Für weitere Informationen über die Advanced Blockchain AG, ihre verschiedenen Projekte und Investitionen besuchen Sie bitte https://www.advancedblockchain.com/ .



Kontakt:

ir@advancedblockchain.com



12.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News