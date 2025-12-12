Bisher steuert man solarthermische Kraftwerke weitgehend manuell. Der autonome Betrieb spart Personal und hat das Potenzial die Effizienz der Anlagen zu verbessern. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat ein Konzept entwickelt, um solarthermische Kraftwerke (CSP) in Zukunft weitgehend autonom zu betreiben. Erfolgreich erprobt haben die Forschenden das Konzept mit dem Solarturmkraftwerk des DLR in Jülich. Der autonome Betrieb solcher Kraftwerke, aber auch von solarthermischen Heizwerken ...

