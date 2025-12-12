Die Beratungsfirma Neon hat sich die Stunden mit außergewöhnlich hohen Preisen an der Strombörse angeschaut und kommt auf insgesamt zehn Stunden in Herbst und Winter 2023 und 2024. Sie zeugen von einer zunehmenden Knappheit an Kraftwerken und sind zugleich wichtiger Anreiz für Investitionen in Spitzenlastkraftwerke, Speicher und Nachfrageflexibilität, so das Fazit. An der deutschen Strombörse sind seit einiger Zeit nicht nur extrem niedrige Preise, die teilweise deutlich im Negativbereich liegen, zu beobachten, sondern auch Stunden mit außergewöhnlich hohen Preisen. "Der höchste Preis lag bei ...

