Die Aktie des Hamburger Recyclers Aurubis befindet sich seit April in einem langfristigen Aufwärtstrend. Am Freitag verbessert sie sich aktuell leicht und steht bei 119 €. Besteht hier weiter Luft nach oben? Solide Zahlen Der am 4. Dezember vorgelegte Geschäftsbericht ist von einem soliden Geschäftsverlauf geprägt. Die eigenen Erwartungen wurden erzielt. Der Umsatz verbesserte sich von 17,1 auf 18,2 Milliarden €. Der Anstieg geht fast ausschließlich ...

